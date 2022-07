POL-ST: Nordwalde, vier Verletzte bei Verkehrsunfall - ein Unfallbeteiligter flüchtet vom Unfallort

in 36-jähriger Familienvater aus Nordwalde befuhr gemeinsam mit seiner Frau und ihren zwei Kindern in einem Audi 80 die L555 in Fahrtrichtung Greven. In Höhe der Anschrift Westerode 2 kam ihnen im Bereich der dortigen Kurve ein dunkler SUV auf ihrer Fahrspur entgegen. Der SUV überholte gerade zwei ebenfalls in Richtung Nordwalde fahrende Pkw. Um eine Kollision zu verhindern, führte der Familienvater zunächst eine Gefahrenbremsung durch. Letztlich wich er aus und lenkte seinen Pkw in einen Straßengraben. Dort landete das Auto auf der Seite. Alle vier Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 36-jährige Nordwalder wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der dunkle SUV setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den flüchtigen Unfallbeteiligten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Greven zu melden, Telefon 02551/15-4455.

