POL-ST: Ochtrup, 18-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Der junge Mann fuhr am Freitagmorgen (09.09.22) gegen 07.50 Uhr auf der Schützenstraße in Richtung Waldstraße. Etwa auf Höhe der Hausnummer 125 fuhr er auf den Gehweg, wenige Meter später stürzte er aus bisher unbekannter Ursache. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell