POL-ST: Ochtrup, 37-jähriger Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gegen 14.00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Rheinenser mit seinem VW Passat auf der Gronauer Straße in Richtung Gronau. Ein 38-jähriger Mann aus Gronau fuhr mit seinem Motorroller auf der Gronauer Straße in Richtung Ochtrup. Nach ersten Erkenntnissen bog der 42-Jährige nach links in die Zufahrt Weiner 328 ab und übersah dabei den entgegen kommenden Motorroller. Es kam zur Kollision. Der Gronauer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Rheinenser blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge Sachschaden in vierstelliger Höhe.

