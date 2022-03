POL-ST: Ochtrup, Besitzer eines Pedelecs gesucht (FOTO)

Zeugen fanden das Rad am Samstag (05.03.22) um 17.55 Uhr im Hinterhof des Töpfereimuseums an der Töpferstraße, angelehnt an eine Hecke. Den Findern fiel auf, dass neben dem Fahrrad ein Seitenschneider lag. Außerdem war das Speichenschloss des Pedelecs beschädigt. Daher verständigten sie die Polizei.

Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Riese&Müller. Die Rahmennummer lautet: AV20218730. Das Pedelec hatte zum Zeitpunkt des Auffindens einen orangefarbenen Sattelschutz auf dem Sattel, rechts am Rahmen befand sich ein Getränkehalter. Unter dem Sattel befand sich eine Satteltasche mit Schloss. Neben dem Rad lag ein mehrfarbiger Pullover.

Die Polizei hat das Pedelec sichergestellt und sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Hinweise werden entgegengenommen unter Telefon 02553/9356-4155.

