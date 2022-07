POL-ST: Ochtrup, BMW gestohlen

Ochtrup (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (13.07.22), 18.00 Uhr, und Donnerstag (14.07.22), 07.30 Uhr, haben unbekannte Täter einen BWM gestohlen, der am Daimlerweg in der Nähe des Mendelwegs abgestellt war. Es handelt sich um einen schwarzen BMW Alpina D3 Biturbo mit dem amtlichen Kennzeichen ST-AD2023.

Polizei Steinfurt