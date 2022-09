POL-ST: Ochtrup, Brand von Containern

Am Mittwochmorgen (21.09.) gegen 00.45 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Brand an der Hellstiege.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten unbekannte Täter gelbe Säcke in Höhe der Hausnummer zwei in Brand gesetzt. Die Flammen schlugen auf Rollcontainer über, in denen Müll gelagert war. Im Umfeld stehende Autos, Bäume und weitere Mülltonnen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht beschädigt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei 300 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

