POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus Kfz

ie Täter haben auf noch unbekannte Art und Weise das Fenster an der Beifahrertür geöffnet. Im Pkw entwendeten sie dann eine dreistellig Bargeldsummer aus einem Portemonnaie, das sich im Fahrzeug befand. Die Geldbörse ließen die Täter im Fahrzeug zurück. Zur Schadenshöhe am Fahrzeug können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

