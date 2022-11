POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter sind am Freitag (18.11.22) in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Augustin-Wibbelt-Straße - auf Höhe der Weilautstraße - eingebrochen. Sie hebelten ersten Erkenntnissen zufolge die Küchenaußentür auf und gelangten so ins Innere. Es wurden zahlreiche Schränke und Schubladen durchsucht. Die Täter stahlen Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags sowie Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen dieses Einbruchsdiebstahls und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 02553/9356-4155.

