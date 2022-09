POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Freibad

ie verschafften sich zunächst auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gelände. Anschließend warfen sie mit einem unbekannten Gegenstand eine Glasscheibe zum Kiosk sowie eine weitere zum Hausmeisterbüro ein. Darüber hinaus machten sich die Täter an Rollläden sowie an einer Tür zu schaffen. Gegen 00.25 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Der Kiosk sowie ein Büro waren augenscheinlich durchwühlt worden. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 4.600 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

