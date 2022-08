POL-ST: Ochtrup, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Sonntag (07.08.) ist es um 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 70 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen.

ach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Frau aus Rheine mit ihrem Opel Corsa die Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Wettringen. Nachdem sie die Brücke Sellener Weg passiert hatte, fielen Lebensmittelreste auf die Frontscheibe ihres Autos.

Auf der Brücke sind der 25-Jährigen fünf bis sechs Personen aufgefallen, die dann mit Motorrollern geflüchtet sind, so die Frau aus Rheine. Eine Person auf der Brücke war männlich und trug eine schwarze Jacke.

Die Beamten suchen die Personen, die sich auf der Brücke befunden haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Personengruppe geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02551-15-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell