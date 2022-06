POL-ST: Ochtrup, Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Am Mittwoch (22.06.2022) führten Beamte der Schwerlastgruppen der Verkehrsdienste Borken und Steinfurt gemeinsam eine Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durch. Diese fand auf der B 54 auf dem Parkplatz Weiner statt.

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr wurden insgesamt 21 Lkw kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 13 Vergehen festgestellt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Bei 10 Fahrern wurden Verstöße der Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Bei einem Lkw war die Ladung nicht ausreichend gesichert und zwei Lkw waren zu schnell unterwegs.

8 Fahrer mussten Sicherheitsleistungen erbringen, weil sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Insgesamt wurden innerhalb der vier Kontroll-Stunden Bußgelder in Höhe von über 10.000 Euro erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell