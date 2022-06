POL-ST: Ochtrup, Lagerzelt in Brand

Ochtrup (ots)

Am Langenhorster Bahnhof hat es am frühen Dienstagmorgen (14.06.22) gegen 05.45 Uhr gebrannt. Betroffen war ein Festzelt mit Plane, das als Lagerstätte genutzt wird. Wie das Zelt in Brand geriet, ist unklar.

Polizei Steinfurt