POL-ST: Ochtrup, Mitarbeiter eines Seniorenwohnheims von Unbekanntem bedroht, Polizei sucht Zeugen

Am Seniorenwohnheim Carl-Sonnenschein-Haus an der Parkstraße ist ein Mitarbeiter des Wohnheims Anfang Februar von einem Unbekannten bedroht worden. Die Polizei in Ochtrup ermittelt in diesem Fall und sucht nun Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben.

Die Bedrohung ereignete sich am Sonntag (06.02.22) in den frühen Morgenstunden gegen 05.40 Uhr. Ein Mitarbeiter des Carl-Sonnenschein-Hauses fuhr mit einem Auto von der Winkelstraße in die Zufahrt zum Seniorenheim. Er ließ eine männliche Person passieren, die zu Fuß unterwegs war und ein Fahrrad mit Hundeanhänger schob. Der Hund lief frei nebenher.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Hundebesitzer und dem Wohnheims-Mitarbeiter. Der Unbekannte beschwerte sich lautstark über die Art und Weise, wie der Autofahrer die Zufahrt befahren hatte.

Anschließend zog der Fußgänger einen unbekannten, etwa 30 Zentimeter langen Gegenstand hervor und bedrohte den Mitarbeiter mit Worten. Möglicherweise handelte es bei dem Gegenstand um ein Messer. Wenig später entfernte sich der Mann vom Ort des Geschehens. Es wurde niemand verletzt. Im Nachgang stellte das Opfer fest, dass offenbar ein Reifen an seinem Pkw zerstochen worden war. Der Unbekannte hatte zuvor im Bereich eines Vorderrads hantiert.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 40 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur. Der Hund, der bei ihm war, hörte auf den Namen "Sally".

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, die von der Bedrohung etwas mitbekommen haben und/oder die bei der Identifizierung des Täters helfen können, entgegen. Die Wache in Ochtrup ist zu erreichen unter Telefon 02553/9356-4155.

