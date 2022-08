POL-ST: Ochtrup, Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Der 63-Jährige fuhr gegen 17.05 Uhr mit seinem Motorrad auf der Straße Mohringhook in Richtung Wellbergen. Ersten Ermittlungen zufolge querte in Höhe der Hausnummer 10 ein 16-Jähriger, der zusammen mit einem 15-Jährigen auf einem Leichtkraftrad fuhr, von links kommend die Straße Mohringhook. Dabei kollidierte er mit dem Motorrad des 63-Jährigen, der stürzte, im Graben landete und sich schwer verletzte. Der 16-Jährige und der 15-Jährige, beide ebenfalls Ochtruper, wurden leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Leichtkraftrad keine Pflichtversicherung hatte. Des Weiteren fuhr der 16-Jährige das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei etwa 13.000 Euro.

Am Unfallort wurde von einer Zeugin ein weiteres Krad gesehen, auf dem zwei Personen saßen. Diese verließen jedoch die Unfallstelle in Fahrtrichtung Lütkefeld. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach den beiden Personen sowie nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

