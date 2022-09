POL-ST: Ochtrup, Polizei rettet Hund aus Graben (FOTO)

Ochtrup (ots)

Beamte der Wache Ochtrup sind am Mittwoch (07.09.22) zu einem Einsatz an einem Waldweg im Nordosten der Stadt gerufen worden. Dort saß ein herrenloser Hund in einem Graben. Das Tier schien verletzt zu sein, zitterte und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien.

Polizei Steinfurt