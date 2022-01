POL-ST: Ochtrup, Rheine, Mülltonnenbrände

In Ochtrup meldete eine Zeitungsausträgerin in der Nacht zu Donnerstag (13.01.22) gegen 02.47 Uhr eine brennende Mülltonne an der Mühlenstraße. Einsatzkräfte stellten vor Ort eine völlig ausgebrannte Papiermülltonne neben einem Mehrparteienhaus fest.

in Gebäudeschaden entstand nicht. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Auf der Hofeinfahrt zur Caritas in Rheine an der Bültstiege ist am Mittwochabend (12.01.22) gegen 22.15 Uhr eine Restmülltonne in Brand geraten. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Wie die Tonne in Brand geriet, ist unklar.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen - für Ochtrup unter 02553/9356-4155 sowie für Rheine unter 05971/938-4215.

