POL-ST: Ochtrup, Scheunenbrand

Am Freitag (29.04.) hat es in Langenhorst an der Straße Felderhook einen Scheunenbrand gegeben.

Gegen 17.30 Uhr wurde das Feuer in der rund 300 Quadratmeter großen Scheune, in der unter anderem mehrere Fahrzeuge standen, gemeldet. Die Feuerwehr Ochtrup war mit etwa 100 Kräften vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Während der Löscharbeiten wurde die Kreisstraße 73 zwischen der B 54 und dem Brookweg komplett gesperrt. Gegen 01.30 Uhr am frühen Samstagmorgen waren die Löscharbeiten der Feuerwehr beendet und die Straßensperrung wurde wieder aufgehoben.

Angaben über die Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

