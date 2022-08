POL-ST: Ochtrup, Schwerpunktkontrolle an der B 54

Am Montag (15.08.) hat es auf dem Parkplatz Weiner an der B 54 eine Schwerpunktkontrolle der Kreispolizeibehörde Steinfurt gegeben. Daran beteiligt waren auch Beamte des Zolls und der Bundespolizei.

Bei der Kontrolle ging es schwerpunktmäßig um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Verkehr wurde in der Zeit von 12.00 bis 17.30 Uhr in beiden Richtungen von der Bundesstraße aus über den Parkplatz geleitet.

Insgesamt wurden 18 Anzeigen gefertigt. Neun Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei acht Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen, weil der Verdacht bestand, dass die Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss standen. Außerdem wurden diverse Betäubungsmittel sichergestellt.

Eine nicht alltägliche Situation für die Beamten zeigte sich bei einer Familie aus Ahlen. Eine 32-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann fuhren zusammen mit ihren sieben und acht Jahre alten Kindern auf der Bundesstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei der Frau drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt. Da auch der 36-jährige Beifahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde der Mann in einer Kabine des Zolls durchsucht. Dabei wurde ein Betäubungsmittel sichergestellt.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Fahren Sie vorsichtig und stets nüchtern. Auch in der Zukunft wird die Kreispolizeibehörde Steinfurt Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchführen - immer wieder auch an der B 54.

