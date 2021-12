POL-ST: Ochtrup, Schwerpunktkontrolle an der B54, mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Ochtrup (ots)

Bei einer Schwerpunktkontrolle an der B54 in Ochtrup am Montag (06.12.) hat die Polizei acht Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die am Steuer saßen, obwohl sie im Verdacht standen, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Polizei Steinfurt