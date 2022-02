POL-ST: Ochtrup, sechsjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt, Sturz vom Fahrrad

in 45-Jähriger Autofahrer aus Ochtrup wollte am Samstag (12.02.22) gegen 15.15 Uhr rückwärts aus einer Zufahrt fahren. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge die Sechsjährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg fuhr. Es kam zur Kollision. Das Mädchen aus Hörstel stürzte. Es wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 650 Euro.

