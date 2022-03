POL-ST: Ochtrup, Verkehrskontrolle an der B 54

Ochtrup (ots)

Am Montag (21.03.) hat die Kreispolizei Steinfurt mit Unterstützung des Zolls und der Bundespolizei auf der B 54 BTM-Kontrollen durchgeführt. Dafür wurde der Verkehr in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.45 Uhr in beiden Fahrtrichtungen über die Parkplätze Weiner geleitet.

Polizei Steinfurt