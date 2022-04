POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall, zwei Personen schwer verletzt

Auf der L 573 sind am Montag (25.04.) in Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 54 zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Eine 27-jährige Ochtruperin fuhr gegen 15.15 Uhr mit ihrem Nissan Note auf der L573 von Ochtrup in Fahrtrichtung Heek. Zur selben Zeit war ein 58-jähriger Ochtruper mit seinem KIA Note auf der L573 in Fahrtrichtung Ochtrup unterwegs. An der Auffahrt zur B 54 wollte der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Bundesstraße in Richtung Gronau auffahren. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die 27-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber, der 58-Jährige mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachsachaden von insgesamt 16.000 Euro.

