POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

as Mädchen befuhr gegen 13.30 Uhr die Rosenstraße linksseitig auf dem Geh-und Radweg. An der Einmündung Lambertiweg beabsichtigte sie diesen zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw den Lambertiweg in Richtung Rosenstraße. Die Radfahrerin und der Pkw hielten zunächst beide an der Einmündung an.

Das Mädchen wollte dann ihren Weg fortsetzen, stieg wieder auf ihr Rad und fuhr an. Der Pkw-Fahrer setzte gleichzeitig seine Fahrt fort. Es kam es zu einer Kollision, bei der die 12-jährige leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02553/93564155 bei der Polizei Ochtrup zu melden.

