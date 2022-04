POL-ST: Recke - 15-Jährige verletzt - Zeugin gesucht

Recke (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines weißen Smarts missachtete am Freitag (22.04.2022) in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr an der Einmündung Steinbecker Straße/Am Mersch die Vorfahrt einer 15-jährigen Radfahrerin aus Neuenkirchen.

Polizei Steinfurt