POL-ST: Recke, blaues Auto beschädigt, Unfallbeteiligter gesucht

Am Sonntag (30.01.) gegen 16.30 Uhr ist in Recke, Am Wall 3, ein Fahrzeug beschädigt worden. Dabei handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein mittelblaues Auto, das auf dem Seitenstreifen vor dem Seniorenheim St. Benedikt geparkt war.

Der Verursacher fuhr zunächst weg. Als er wenig später aus seinem Wagen ausstieg, stellte er einen Schaden am eigenen Auto fest. Er fuhr daraufhin direkt zur Unfallstelle zurück. Das geparkte blaue Auto war aber nicht mehr da. Die Schadenshöhe am Wagen des Verursachers beträgt geschätzt etwa 1000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des blauen Autos. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren 05451/5914315.

