POL-ST: Recke, Diebstahl aus Scheune, Tischsäge und Aufsitzmäher entwendet

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (14.03.22), 20.00 Uhr, und Dienstag (15.03.22), 18.00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Scheune an der Straße Am Berge, zwischen Bukweg und Buchholzstraße, verschafft.

Polizei Steinfurt