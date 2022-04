POL-ST: Recke, Einbruchdiebstahl in Restaurant

Die Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (02.04.), 23.30 Uhr und Sonntag (03.04.), 15.00 Uhr zunächst eine Seitentür des Restaurants aufgehebelt. In den Räumlichkeiten haben sie dann den kompletten Küchenbereich verwüstet und in der Gaststätte Tische, Stühle und Wände beschädigt. Aus einer Kasse entwendeten die Unbekannten einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag. Es liegen keine Täterhinweise vor. Der Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 11.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

