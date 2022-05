POL-ST: Recke, Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

ie Frau aus Recke fuhr mit ihrem Hyundai Tucson auf der Mettinger Straße (L599) in Richtung Mettingen. Ein 59-jähriger Mann aus Westerkappeln bog mit seinem VW Touran von der Schulstraße kommend nach links in die Mettinger Straße, ebenfalls in Richtung Mettingen, ab. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete er die Vorfahrt der 45-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzte sie sich die Frau aus Recke schwer, der 59-jährige Mann blieb unverletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

