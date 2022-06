POL-ST: Recke, Mercedes-Sprinter gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (28.06.22) einen Mercedes-Sprinter gestohlen, der an der Rosenstraße zwischen Erikastraße und Roggenkampstraße am Straßenrand geparkt war.

ie Tat ereignete sich zwischen 20.00 Uhr am Montagabend und 05.00 Uhr am Dienstagmorgen. Der Wert des Firmenfahrzeugs liegt im fünfstelligen Eurobereich. Darüber hinaus befand sich im Wagen Spezialwerkzeug. So beläuft sich der Gesamtsachschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei fahndet nach dem Sprinter mit dem Kennzeichen ST-NB3002 und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden in Rheine entgegengenommen unter Telefon 05451/591-4315.

