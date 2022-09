POL-ST: Recke, Schüler am Eschweg von Auto angefahren

Am Montag (22.08.) kam es gegen 13.45 Uhr auf dem Eschweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem entgegenkommenden Pkw.

in 11-jähriger Junge aus Recke fuhr mit seinem Fahrrad aus Steinbeck kommend in Richtung Bukweg. Ihm kam ein schwarzer SUV mit Steinfurter Kennzeichen entgegen. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Hinterrad des Fahrrades. Der Schüler stürzte auf ein angrenzendes Feld und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzt die Fahrt fort, ohne dem Kind zu helfen oder den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

