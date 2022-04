POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag (23.04.) 18:00 Uhr bis Dienstag (26.04.) 20:00 Uhr ist in Recke ein Fahrzeug durch einen unbekannten Verursacher beschädigt worden.

er graue Opel Astra war im Bereich Am Zollhaus 2a abstellt. Als der Fahrer den Pkw wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er Beschädigungen im Bereich der Fahrertür fest. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/5914315.

