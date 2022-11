POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag (18.11.) wurde an der Kirchstraße ein Baum durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

er Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 08.30 Uhr unmittelbar vor der dortigen Kindertagesstätte. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang einen weißen Lkw, "7,5 Tonner", mit OS- Kennzeichen, der möglicherweise mit dem Unfall in Zusammenhang steht.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Wir suchen weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallflüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren unter Telefon 05451/5914315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell