POL-ST: Rheine, 19-Jährige kommt mit Auto von der Fahrbahn ab, schwer verletzt

In Elte ist eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen gefahren. Sie wurde schwer verletzt.

Die junge Frau aus Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) fuhr am Donnerstagmittag (08.09.22) gegen 13.40 Uhr auf der Saerbecker Straße (L593) in Richtung Elte. Auf Höhe der Straßengabelung Riesenbecker Straße verlor sie mit ihrem roten Daihatsu in der Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn und lenkte dann gegen. Anschließend fuhr sie auf der rechten Seite in den Grünstreifen. Das Auto prallte dabei gegen eine leichte Erderhöhung.

Die 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 2700 Euro.

