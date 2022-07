POL-ST: Rheine, 26-Jähriger kommt mit BMW von Straße ab und wird schwer verletzt

Der junge Mann fuhr aus Richtung Hauenhorst kommend in Richtung Burgsteinfurter Damm. Kurz nach der Einmündung Sprickefeld verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 26-Jährige fuhr auf den angrenzenden Acker, sein BMW rutschte dort noch ein ganzes Stück weiter und kam schließlich zum Stillstand. Der Emsdettener wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol, die Ermittlungen dazu dauern noch an. Das Auto musste geborgen werden. Es liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 20.000 Euro.

