POL-ST: Rheine, 67-Jähriger von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Rheine (ots)

Ein 67-jähriger Autofahrer ist am Montagabend (19.09.22) gegen 19.00 Uhr bei einem Unfall in Rheine-Schleupe schwer verletzt worden. Der Rheinenser befand sich auf dem Parkplatz des Skiclubs Rheine an der Devesfeldstraße in seinem Auto.

Polizei Steinfurt