POL-ST: Rheine, aggressive Telefonwerbung für Photovoltaikanlagen

In Rheine-Wadelheim hat es in den vergangenen Tagen mehrere Anrufe von Beratern beziehungsweise Verkäufern von Photovoltaikanlagen gegeben. Die Anrufer machten am Telefon zunächst Werbung für solche Anlagen und versuchten dann, auf recht forsche Art und Weise ein Beratungsgespräch zu vereinbaren.

In einem Fall vereinbarte eine Frau aus Wadelheim ein solches Gespräch - dies sollte telefonisch stattfinden. Zu dem vereinbarten Termin klingelte es jedoch an ihrer Haustür. Ein Mann um die 40 Jahre stand dort und stellte sich als Berater vor. Die Wadelheimerin war ziemlich überrumpelt. Der Mann wirkte jedoch zunächst professionell, sodass sie ihn hereinließ. Nach nur kurzer Zeit wollte der Unbekannte allerdings direkt zum Vertragsabschluss für eine Photovoltaikanlage kommen. Die Erstellung eines Angebots lehnte er ab.

Die Frau konnte den Mann schließlich des Hauses verweisen - ein Vertrag kam nicht zustande. Ein finanzieller Schaden ist in diesem Fall nicht entstanden. Dennoch weist die Polizei darauf hin, dass auch unseriöse "Verkäufer" solche Anrufe tätigen. Sie treten in der Regel recht forsch bis aggressiv auf. Und sie wollen sehr schnell zu Ergebnissen, also einem Verkauf der angeblichen Anlagen kommen.

Die Polizei appelliert: Wenn Ihnen ein Anruf mit Werbung für Photovoltaikanlagen unseriös vorkommt, beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie sich vom unbekannten Anrufer nicht in ein längeres Gespräch verwickeln. Lehnen Sie Beratungsgespräche, die Sie nicht aus eigenem Antrieb bei einer Fachfirma vereinbart haben, konsequent ab. Schicken Sie ungebetene "Berater", die ohne entsprechende Vereinbarung an Ihrer Haustür klingeln, einfach weg. Sie müssen niemanden ins Haus lassen, den Sie nicht im Haus haben möchten. Seien Sie wachsam und misstrauisch, wenn Ihnen ein Angebot nicht seriös erscheint.

