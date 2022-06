POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen, Geldbörse gestohlen

An der Devesburgstraße in Rheine-Wietesch haben unbekannte Täter eine Seitenscheibe an einem Auto eingeschlagen und aus dem Wagen eine Geldbörse gestohlen.

er schwarze Seat Leon wurde am Freitag (24.06.22) zwischen 07.00 Uhr und 11.40 Uhr angegangen. Er parkte an der Devesburgstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Autoaufbruch etwas mitbekommen haben. Hinweise werden auf der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215 entgegengenommen.

