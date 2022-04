POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen und Tablet gestohlen

Am Friedrich-Ebert-Ring - nahe der Straße Lange Riege - ist ein Firmen-Transporter aufgebrochen worden.

In der Zeit zwischen Montag (25.04.22), 18.00 Uhr, und Dienstag (26.04.22), 06.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür an dem weißen Citroen Jumper ein. Vom Armaturenbrett entwendeten sie nach Angaben des Geschädigten ein Tablet der Marke Huawei. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei in Rheine 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell