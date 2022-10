POL-ST: Rheine, Autos aufgebrochen und Zigaretten sowie eine Tasche gestohlen

An zwei Orten in Rheine sind in der Nacht von Donnerstag (20.10.22) auf Freitag (21.10.22) die Scheiben von Autos eingeschlagen worden. Unbekannte Täter machten jeweils Beute.

An der Brechtestraße zerstörten Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 18.40 Uhr und Freitagmorgen, 06.40 Uhr die linke Seitenscheibe eines Firmenwagens. Aus dem VW Transporter stahlen sie Zigaretten vom Beifahrersitz.

An der Sacharowstraße schlugen Unbekannte das Beifahrerfenster eines Ford Mondeos ein. Die Tat ereignete sich zwischen 16.15 Uhr am Donnerstag und 07.40 Uhr am Freitagmorgen. Gestohlen wurde eine schwarze Gürteltasche.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesen Autoaufbrüchen entgegen bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

