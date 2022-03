POL-ST: Rheine, Diebe stehlen vier Opel Astra von Autohaus-Gelände

Vier Opel Astra und mehrere Kennzeichen von Mietwagen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (16.03.22) von dem Gelände eines Autohauses an der Röntgenstraße im Industriegebiet Nord gestohlen.

ie Diebe schlugen in der Zeit zwischen 19.15 Uhr am Dienstagabend und 07.30 Uhr am Mittwochmorgen zu.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften die Täter sich Zugang zum Gelände, indem sie eine Seite eines Metalltors aus der Verankerung lösten. Dann entwendeten sie auf bisher unbekannte Art und Weise die Autos. Alle Pkw waren verschlossen. Darüber hinaus stahlen die Täter vier Kennzeichen von dort abgestellten Mietwagen.

Die vier nicht angemeldeten Gebrauchtwagen wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Es handelt sich um drei schwarze Opel Astra Sports Tourer sowie einen grauen Opel Astra 1,2 Liter. Die vier gestohlenen Kennzeichen lauten wie folgt: ST-OR 940, ST-OR 930, ST-OR 602 und ST-OR 300.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen Zeugen, die etwas von dem Diebstahl mitgekommen haben, oder die Angaben zum Verbleib der gestohlenen Wagen beziehungsweise Kennzeichen machen können. Hinweise bitte an die Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

