POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Auto

er Wagen parkte an der August-Schulte-Straße in Hauenhorst. Die Diebe stahlen einen Geldbehälter mit Münzgeld. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, die von dem Aufbruch etwas mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell