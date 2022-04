POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Geschäft für Reitsportbedarf

In der Zeit zwischen Montag (11.04.2022), 19.00 Uhr, und Dienstag (12.04.2022), 16.10 Uhr, ist es zu einem Diebstahl aus einem Geschäft für Reitsportbedarf an der Hansaallee 49 gekommen.

Aus einem Abstell- und Lagerraum in einem nicht öffentlichen Bereich entwendete Unbekannte einen Möbeltresor. Da keine Einbruchspuren festgestellt werden konnten, ist davon auszugehen, dass sich der Diebstahl nach der Geschäftsöffnung am Dienstag (12.04.2022) um 10.00 Uhr während der Öffnungszeit ereignete. In dem Tresor befand sich ein vierstelliger Geldbetrag.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05971/938-4215 bei der Polizeiwache Rheine zu melden.

