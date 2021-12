POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Der Fahrer hatte seinen Hyundai i 10 am Montagabend (27.12.) gegen 16.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 64 in Fahrtrichtung Steinfurt abgestellt. Als er am Dienstagmorgen (28.12.) gegen 06.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen war. Aus dem Innern des Fahrzeugs entwendeten die Täter einen Rucksack, der von Zeugen samt Inhalt einige Stunden später in der Nähe wieder aufgefunden wurde. Der Sachschaden am Fahrzeug liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

