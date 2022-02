POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Das Auto wurde am Freitag (18.02.22) gegen 18.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 31 abgestellt. Als der Halter am Montagmorgen (21.02.22) gegen 03.15 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er den Schaden fest. Wie die Täter in den BMW gelangten, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt ersten Erkenntnissen zu folge bei etwa 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

