POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Das Fahrzeug parkte vor einem Haus an der Wieckstraße. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Im Auto durchsuchten sie ersten Ermittlungen zufolge eine Tasche, die auf dem Bepol-st ifahrersitz lag. Entwendet wurde ersten Angaben zufolge nichts.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

