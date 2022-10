POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Der Mercedes parkte in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.25 Uhr in Höhe der Hausnummer 13 a. In dieser Zeit schlugen Unbekannte an dem Fahrzeug die Seitenscheibe an der Beifahrerseite ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie ein Portemonnaie. Die Geldbörse wurde am Nachmittag dann durch eine Zeugin gefunden und auf der Polizeiwache Rheine abgegeben. Die darin befindlichen Dokumente waren zum Großteil nicht mehr vorhanden.

Es werden Zeugen gesucht, die im Bereich der Riegelstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

