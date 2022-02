POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kraftfahrzeug

er Pkw stand in einem Carport auf der Droste-Hülshoff-Straße. Das Fahrzeug wurde am Donnerstag (03.02.) gegen 22.00 Uhr, ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Am Freitag (04.02.) gegen 08.00 Uhr wurde dann der Diebstahl bemerkt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangen konnten, steht bislang nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

