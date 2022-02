POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Autos

Zeit: Mittwoch, 23.02.2022, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr

Auf noch unbekannte Art und Weise gelangten Täter im angegebenen Zeitraum in das an der Max-Born-Straße abgestellte Fahrzeug. Aus dem Inneren entwendeten sie eine schwarze Jacke der Firma Nike, ein Ladekabel, eine Rayban Sonnenbrille und Papiere. Der Schaden liegt ersten Ermittlungen zufolge bei etwa 400 Euro.

Ort: Bevergerner Straße 156

Zeitraum: Mittwoch, 23.02.2022, 19.15 Uhr bis Donnerstag, 24.02.2022, 15.45 Uhr

Die Fahrzeuginhaberin parkte ihren weißen BMW 118i auf einer frei zugänglichen Parkfläche. Die Täter beschädigten ein Seitenfenster, entwendeten aus dem Fahrzeug das Lenkrad und durchsuchten die Mittelkonsole des Fahrzeugs. Der Schaden liegt bei etwa 640 Euro.

Ort: Edisonstraße 16

Zeitraum: Montag, 21.02.2022, 18.00 Uhr bis Dienstag, 22.02.2022, 08.00 Uhr

Ein Lkw mit Anhänger war gegenüber des Baumarktes an der Edisonstraße abgestellt. Die unbekannten Täter schlugen eine Seitenscheibe des Lkw ein und schnitten am Anhänger die Plane auf. Entwendet wurden ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Ort: Pfarrer-Bergmannshof-Platz 4

Zeitraum: Donnerstag 24.02.22, 16.50 Uhr bis 17.10 Uhr

Die Fahrerin eines grauen Opel Astra stellte ihr Fahrzeug gegen kurz vor fünf Uhr auf dem Parkplatz der Supermärkte am Pfarrer-Bergmannshof-Platz ab. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ein Fenster eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter eine Tasche, in der sich eine Brille, eine Thermoskanne und kleinere Gegenstände befanden. Der Schaden liegt etwa bei 350 Euro.

Ort: Ludwigstraße 12

Zeitraum: Donnerstag, 24.02.2022, zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr

Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Fahrzeug und entwendeten aus diesem ein graues I-Phone, ein schwarzes I-Pad und eine graue Tasche der Firma Porsche. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Kurz nach der Tat wurden im Bereich zwischen der Ludwigstraße und der Elter Straße Visitenkarten des Geschädigten gefunden. Daher ist davon auszugehen, dass die Täter in Richtung Elter Straße flüchteten.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

