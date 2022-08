POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

In der Zeit von 20.00 Uhr bis 11.30 Uhr wurde an der Basilikastraße 19 ein schwarzer BMW aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden das Lenkrad und die Radio- und Navigationseinrichtung entwendet.

In Rheine-Gellendorf drangen die unbekannten Täter am Schlehdornweg 11 in der Zeit von 20.00 Uhr bis 09.30 Uhr in einen weißen BMW 118i ein und entwendeten das Lenkrad des Fahrzeugs.

An der Darbrookstraße 15 wurde am Dienstagvormittag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr aus einem Firmenbulli eine Geldbörse entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu allen Aufbrüchen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Die Kriminalpolizei weist nochmal darauf hin: Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar im Fahrzeug liegen. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur für ein paar Minuten verlassen.

