POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

Am Hesselteweg parkte in der Zeit zwischen Freitag (12.08.), 23.00 Uhr und Samstag (13.08.), 06.00 Uhr ein VW Kombi. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. Unbekannte schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten daraus ein Schlüsseletui.

Am Sonntag (14.08.) öffneten Unbekannte in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 09.45 Uhr die Beifahrertür eines VW Touran. Wie die Täter die Tür öffneten, ist noch unbekannt. Im Fahrzeug durchsuchten sie das Handschuhfach und entwendeten eine geringe zweistellige Bargeldsumme.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

